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Ülkemizde son yıllarda gerek spor, gerekse de trafikte daha rahat hareket edebilme ve gidilecek yere daha kolay varabilme amaçlı bisiklet kullanımı arttı.

Bisiklet sürmek için ülkemizdeki alt yapı yetersiz… Yolda bisiklet süren vatandaşlar, araçların taciziyle veya trafik kazalarıyla karşı karşıya kalıyor. Trafik kuralları ise, bisikletlilerin kaldırımda ve yayalara mahsus bölümlerde bisiklet kullanamayacağını belirtiyor.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, Belediyeler Yasası’nın 22’nci maddesine göre, bisiklet kullanıcılarının uyması gereken kurallar var.

Trafikte polis tarafından bu kurallara uymayanlara kesilen ceza miktarı ise 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan asgari ücretle 494 TL 25 kuruş.

İşte bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar

1: Trafik akışı içinde kullanılan tüm bisikletlerin çalışır durumda bir zili olmalıdır.

2: Bisikletlerde, ön ve arka tekerleklerin durmasını sağlayacak çalışır durumda freni bulunmalıdır.

3: Bisikletlerde, güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında, ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında bir kırmızı far ve reflektör bulunmalıdır.

4: Hiçbir kimse, herhangi bir araçla veya başka bir bisikletliyle yan yana bisiklet süremez.

5: Bisiklet süren herkes, bisiklete oturarak ve dümeni iki eliyle tutarak bisiklet sürmelidir.

6: Hiç kimse kaldırımlarda veya yayalara mahsus bölümlerde bisiklet süremez.

7: Bisiklet sürücüleri trafik kurallarına uymakla mükelleftir.

8: Bisiklet kullanan herhangi bir şahıs, arkada oturması şartı ile bisikletine en çok bir kişi bindirebilir. 9: Bisiklet sürücüsü dümenin genişliğinden daha geniş, bisikletteki oturur vaziyetinin omuz hizasından daha yüksek ve bisikletin uzunluğundan daha uzun yük taşıyamaz.

10: Bisiklet sürücüsü bisikletle tehlikeli madde taşıyamaz.

11:Hiçbir kimse, dikkatsiz ve başka bir şahsa tehlikeli yaratacak biçimde bisiklet kullanamaz.

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11/09/2022 17:59