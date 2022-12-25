İşte Girne İlçesi Seçim Sonuçları

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25/12/2022

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İşte Girne İlçesi Seçim Sonuçları

Girne ilçesinde seçim sonuçları açıklanıyor.

Girne İlçesi seçim sonuçları şöyle:

ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ

CEYHUN KIROK (CTP Adayı): 1253

HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ): 171

AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ): 53

CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ): 619

MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ): 1167

AHMET KARAL (BAĞIMSIZ): 217

DİKMEN BELEDİYESİ

YÜKSEL ÇELEBİ (CTP Adayı): 2646

NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı): 2246

SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ): 54

GİRNE BELEDİYESİ

MURAT ŞENKUL (CTP Adayı): 2881

OSMAN ZORBA (KSP Adayı): 64

ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ): 83

NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ): 2732

ZEKİ ÇELER (BAĞIMSIZ): 2611

LAPTA-ALSANCAK ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

EMRE EFENDİ (CTP Adayı): 1183

MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ): 351

SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ): 314

FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ): 2306

FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ): 3779

25/12/2022 19:41
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TAGS: seçim, haber, kıbrıs
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