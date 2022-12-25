İşte Girne İlçesi Seçim Sonuçları
25/12/2022
Girne ilçesinde seçim sonuçları açıklanıyor.
Girne İlçesi seçim sonuçları şöyle:
ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ
CEYHUN KIROK (CTP Adayı): 1253
HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ): 171
AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ): 53
CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ): 619
MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ): 1167
AHMET KARAL (BAĞIMSIZ): 217
DİKMEN BELEDİYESİ
YÜKSEL ÇELEBİ (CTP Adayı): 2646
NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı): 2246
SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ): 54
GİRNE BELEDİYESİ
MURAT ŞENKUL (CTP Adayı): 2881
OSMAN ZORBA (KSP Adayı): 64
ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ): 83
NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ): 2732
ZEKİ ÇELER (BAĞIMSIZ): 2611
LAPTA-ALSANCAK ÇAMLIBEL BELEDİYESİ
EMRE EFENDİ (CTP Adayı): 1183
MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ): 351
SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ): 314
FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ): 2306
FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ): 3779