İşte öfke kontrolünü sağlamanın yolları!

Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her Şeyden Biraz programının konuğu olarak öfke kontrolünü sağlamanın yolları ile ilgili bilgi verdi. Denizgil Evre, öfkenin insani bir duygu olduğunu ancak doğru yönetilmesi gerektiğini söyledi. Evre, öncelikle bizi neyin öfkelendirdiğini doğru saptayarak, çözüm odaklı düşünülmesi gerektiğini anlattı. Öfke kontrolünün önemli olduğunu vurgulayan Evre, öfkeli anlarımızda etrafa zarar vermeye başlanması durumunda mutlaka psikolojik destek alınması gerektiğini belirtti.

24/01/2020 17:27