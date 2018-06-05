İşte Survivor'a veda eden isim!

Survivor'da dün akşam etkili adayların olduğu bir eleme potası vardı. İzleyiciler Survivor'da dün akşam kim elendi sorusunun cevabını araştırırken, gelen SMS oyları sonucu belirledi. Peki dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte elenen isim ve son konuşması.

Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı.

Survivor'a veda eden isim gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. Zorlu parkurda takımları için savaşan yarışmacılar koruma altına girebilmek için savaştılar. Oynanan dokunulmazlık oyunlarından ilkini gönüllüler, ikinci oyunu ise ünlüler kazanmıştı. Yapılan ada konseyinin ardından eleme potasına giren isimler ünlüler takımında Ümit Karan ve Turabi, gönüllüler takımında ise Hakan ve Damla olmuştu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında her iki takımda birer oyun kazandılar ve iki takımdan da eleme adayları çıktı. Ünlüler takımı ada konseyinde takımlarından Ümit Karan ve Turabi'nin isimlerini eleme adayı olarak belirledi. Gönüllüler takımında ise eleme adayları Hakan ve Damla olmuştu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim ünlüler takımından Ümit Karan oldu. Ümit Karan böylelikle Survivor olma hayallerine veda etti.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam iletişim oyunu heyecanı yer aldı. İki takım içinde oldukça değerli olan iletişim ödüllerinde tansiyon her zaman yüksek oluyor. İki takım yarışmacıları da en azında yakınlarından bir ses duyabilmek adına ödülü kazanmak istiyordu. Uzun zamandır iletişim ödülü kazanamayan ünlüler takımı oyunu kazanmak için parkura çıktı. Fakat gönüllüler takımı yine iletişim ödülünü kazanan taraf oldu. 10-7'lik skorla iletişim oyununu kazanan gönüllüler keyifli

dakikalar yaşadı.

OYUN ALANINDA GERGİNLİK

Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta oynadıkları dokunulmazlık oyununda kısa süreli bir gerilim yaşadı. Uzun süredir aileleriyle iletişime geçemeyen ünlüler takımı oyun esnasında stresli anlar yaşadılar. Adem oyun esnasında kaybetmesinin ardından atışı çözebilmek amacıyla deneme atışları yapmaya devam etti. Hakan'ın oradan 'yeter yeter Adem daha fazla atma' demesiyle birlikte Ümit Karan 'yaptığınız ayıp daha yeni ailenizin yanından İstanbul'dan geldiniz' dedi. Yaşanan gerginliği ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

SURVİVOR'DA ALİ KOÇ'A TEBRİK

Acun Ilıcalı kritik eleme öncesinde Survivor'da yarışan Fenerbahçeli yarışmacılara sürpriz haberi verdi. Adem, Nagihan ve birçok yarışmacı aldıkları Ali Koç'un başkanlığı haberinin ardından tebrik mesajlarında bulundular ve Efsanevi Başkan Aziz Yıldırım'a da teşekkürlerini sundular.