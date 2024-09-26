İtalya Kupası'nda olaylı derbi: 15 kişi yaralandı

İtalya Kupası 2. turunda Genoa ile Sampdoria Cenova derbisinde karşı karşıya geldi.



Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandıktan sonra Sampdoria'nın rakibi Genoa'ya penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak tur atladığı derbi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı.



İtalyan basınındaki haberlere göre Cenova kentinde maçtan önce başlayan gerginlikte, zaman zaman iki takım taraftarları birbirleri ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

15 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği taraftarlar meşale ve taş atarak karşılık verdi.



İki takım taraftarları arasındaki olaylar, derbi maçının ardından stat çevresindeki caddelerde de devam etti. Yaşanan olaylarda 15 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin de gözaltına alındığı basına yansıdı.



Olaylar nedeniyle bazı caddelerin adeta savaş alanına döndüğü belirtildi.