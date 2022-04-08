İzber Tarman hayatını kaybetti

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08/04/2022

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İzber Tarman hayatını kaybetti

Mağusa'nın sevilen isimlerinden Özder Fidaner'in anneannesi İzber Tarman hayatını kaybetti.

Tarman'ın cenazesi bugün  Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecek

Fidaner ölüm haberini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

Anne yarım, Anneannem İzber Tarman’ı kaybettik. Cenazemiz bugün  Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak Cuma namazından sonra Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecektir. Kabri pür nur, makamı âli, mekanı cennet olsun. Elbet bir gün yine kavuşacağız nenem…

08/04/2022 09:52
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TAGS: İzber Tarman, özder fidaner, haber, vefat
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