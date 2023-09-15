İzcan: “KIB-TEK’te yaşanan istihdam rezaletini kınıyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıb-Tek’te yaşanan istihdam rezaletinin ibret verici olduğunu söyledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Siyasilerin, Polis Genel Müdürü’nün, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, hatta Sendika Başkanı’nın bile evlat ve akrabalarının sınavsız, torpille işe alınmaları utanılacak bir olaydır“ diyerek, her fırsatta Kıb-Tek halkın malıdır diye ortaya çıkanların, halka yalan söylediğini savundu.

Kuzey Kıbrıs’ta çürümüşlüğün her tarafı sardığını ileri süren İzcan, “Halkın siyasate güven duymamasının en önemli nedeni, Kuzey Kıbrıs’taki rejim ve onun statükocu işbirlikçileridir” dedi.

İzcan, yaşananları şiddetle kınadıklarını vurguladı.