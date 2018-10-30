İzcan, Sonay Adem İçin Taziye Mesajı Yayımladı

İzcan emek, barış ve özgürlük mücadelesinde birlikte mücadele ettikleri Sonay Adem’in yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yaslı ailesine baş sağlığı diledi.

“Yaşamı boyunca sermaye düzenine karşı emeğin yanında durmuş, kişisel menfaat peşinde koşmamış, hiçbir yolsuzluğa bulaşmamış Sonay Adem’in, erken yaşta aramızdan ayrılması, Kıbrıs Türk siyasi yaşamı için ciddi bir kayıptır” diyen İzzet İzcan, “Sonay Adem, yaşamını ülke ve halkının kurtuluşuna adamış bir yoldaş olarak hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yıllarca fikirlerinden ödün vermeden, liberal değişim arayışlarına karşı kararlı bir duruş sergileyen, halkı fakirleştiren neoliberal politikalara karşı çıkan, emekçilerin çıkarlarını siyasetin merkezine koyan Sonay Adem’in mücadelesi devam edecektir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.