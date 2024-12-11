İzinsiz dolgu, botox ve mezoterapi ürünü bulundurmaktan iki tutuklu

Dolgu, botox ve mezoterapi işlemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri izinsiz bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da dün saat 16.00 sıralarında G.M.’nin (K-45) evinde arama yapıldı. Aramada, yetkili makamdan izinsiz dolgu, botox ve mezoterapi işlemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen G.M. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.C.E.(E-32) tutuklandı.