İzlanda 2-4 Türkiye

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan İzlanda - Türkiye mücadelesiyle devam etti.

Montella yönetimindeki milliler, deplasmanda henüz üçüncü dakikada Oskarsson'un attığı golle geriye düştü.

63. dakikada İrfan Can Kahveci uzak mesafeden düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan Milli Takım'ı öne geçirdi.

83. dakikada Gudjohnsen kafa vuruşuyla skoru yeniden eşitledi. 88. dakikada sahneye çıkan Arda Güler, Milli Takım'ı yeniden öne geçirdi.

90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu attığı şık golle maçın skorunu 4-2 olarak tayin etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ŞANSSIZ ANI

54. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'ın kazandığı penaltıyı gole çevirdi ancak vuruş sırasında ayağı kayan Hakan, topa iki kere temas ettiği için çift vuruş kararı verildi.

LİDERLİK DEVAM EDİYOR

İzlanda'ya lider olarak gelen Milli Takım, maçı kazanarak 10 puana yükseldi ve A Ligi'ne yükselmeye çok yaklaştı. İzlanda ise 4 puanda kaldı.

Milli Takım'ın en yakın rakibi Galler 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. A Milli Takım, bir sonraki maçında Galler'i mağlup ederse A Ligi'ne yükselecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada İzlanda öne geçti. Anderson'un savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Oskarsson, uzun süre topu sürüp ceza sahasına girdi, altıpas önünde sağ çaprazda şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

6. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve ceza yayı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutunu kaleci Valdimarsson çeldi.

22. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

49. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasında Gudmundsson'a çarpan top yön değiştirip yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırdığı top ay-yıldızlı ekipte kaldı. Sol kanattan dip çizgiye inen Kenan'ın altıpas önüne ortasında İrfan Can kafayı vurdu, kaleci Valdimarsson son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada milli takım penaltı kazandı. Arda Güler'in şutunda ceza sahasındaki Ingason topa eliyle müdahale etti. Hakem Sylwestrzak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 54. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında Hakan'ın penaltıyı kullanırken çift dokunuş yaptığına karar verdi ve kural dışı vuruş gerekçesiyle golünü iptal etti.

62. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, iki rakibinden kurtulup rakip ceza yayı önüne geldi. Sol ayağıyla sert şutunda, top kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

66. dakikada milli takım bir penaltı daha kazandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Merih'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Gudjohnsen'in eline çarptı. Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltı kararını verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Hakan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

76. dakikada İzlanda çok tehlikeli geldi. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı top ceza sahası iinde Oskarsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan'ı geçen topu Merih Demiral çizgi üzerine uzaklaştırdı.

82. dakikada İzlanda beraberlik golünü attı. Sağ kanattan Fridriksson'un ön direğe yaptığı ortada Gudjohnsen kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-2.

88. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye yaptığı pres sonrasında kayarak yaptığı müdahale ile top ceza sahası içinde boşta kaldı. Arda Güler yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3.

90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza çizgisi üzerinden yaptığı akıl dolu vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

İLK 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Óskarsson, Tómasson, Anderson, Grétarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan,Orkun, İrfan Can, Arda, Kenan, Kerem

MAÇ ERTELENMEDİ

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma zemindeki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. Yapılan son incelemeler sonrası UEFA yetkilileri ve hakemler maçın oynanmasına karar verdi.

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Samsun'da oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine İzlanda karşısında ilk 11'de Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Bertuğ Yıldırım, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün ve Atakan Karazor yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Berke Özer ise maç kadrosuna alınmadı.

ATAKAN İLK KEZ KADRODA

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Atakan Karazor maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Atakan, Montella'nın İzlanda mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

BAŞKAN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU DA İZLEDİ

A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

İzlanda ile deplasmanda oynanan karşılaşmada az sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi.