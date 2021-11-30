İzmir Urla açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

VALİ KÖŞGER: BİR OLUMSUZLUK MEYDANA GELMEDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, depremde bir hasarın gerçekleşmediğini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 08:27