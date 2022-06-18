İzzet İzcan: Yeni bürokrat atamaları, halkla alay etmektir

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülke ateş içide yanarken UBP koalisyon hükümetinin yaptığı bürokrat aramalarının, hakla alay etmek olduğunu söyledi.

“İğneden ipliğe her şeye astronomik zamlar yapılırken, 32 bin TL maaşla yeni müdür ve müsteşarlar atayan zihniyet kabul edilemez “ diyen İzcan, atanan yeni ve eski bürokratların UBP’ye ait kadrolar olduğunu belirtti.

BKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamasında, “Bakanların sırf kendi yandaşları olsun diye devlet imkânlarını kullanmaları, halktan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor" ifadelerine yer veren İzcan, ülkenin bu şekilde düzlüğe çıkamayacağını kaydetti.

Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik krizin siyasi olduğunu dile getiren İzcan, Türkiye’deki iktidarın göreve getirdiği yöneticiler aracılığıyla, Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklediğini savundu.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2022 11:10