Japonya 15 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü, piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacak. Japonya, IEA ülkeleri arasında ABD'den sonra ikinci ülke konumunda.

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08/04/2022

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Japonya 15 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "rezerv kararıyla" koordinasyon halinde hareket edeceklerini söyledi.

31 ülkenin yer aldığı IEA arasında Japonya, 60 milyon varil kullanıma sunacak ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Petrol rezervlerinden 15 milyon varil kullanıma sunulacak

Japon hükûmetinin kararı doğrultusunda özel ve devlet petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha kullanıma açılacak.

IEA'nın Mart 2022 kararı sonrası o dönem Japonya 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıklamıştı.

IEA üye ülkelerinin toplam acil durum rezerv miktarı 1,5 milyar varil

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası piyasalardaki sorunlara karşı IEA ay başında, yeniden acil durum rezervlerini kullanıma açma kararı almıştı.

Acil petrol rezervlerini daha önce 5 kez kullanıma açan IEA üye ülkelerinin toplam acil durum rezerv miktarı 1,5 milyar varil seviyesinde bulunuyor.

08/04/2022 08:40
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TAGS: Japonya, varil petrolü, haber
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