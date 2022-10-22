Juventus 4-0 Empoli
İtalya Serie A'da 11. haftanın açılış mücadelesinde Juventus sahasında konuk ettiği Empoli'yi 4-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.
22/10/2022
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus sahasında Empoli'yi konuk etti.
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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Moise Kean, Weston McKennieve ve Adrien Rabiot (2) kaydetti.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus puanını 19'a çıkarırken Empoli ise 11 puanda kaldı.