Juventus 4-0 Empoli

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus sahasında Empoli'yi konuk etti.



Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juventus rahat kazandı: 40



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Moise Kean, Weston McKennieve ve Adrien Rabiot (2) kaydetti.



Üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus puanını 19'a çıkarırken Empoli ise 11 puanda kaldı.

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22/10/2022 13:04