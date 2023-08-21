K.T. Gardiyanlar Birliği, cezaevi idaresi aleyhinde çıkan asılsız haberleri kınadı

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, cezaevi idaresi aleyhinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, bu tür mesnetsiz haberlerin hem cezaevi çalışanlarını, hem de mahkum yakınlarını huzursuz ettiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, cezaevi otoritesinin gardiyanlar ve cezaevi müdürü tarafından sağlandığına işaret ederek, cezaevinde bahse konu edilen bölüm aramalarının olağan ve kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi.

Bu aramaların hem mahkum, hem de çalışanların can güvenliğini açısından elzem olduğu ifade edilen açıklamada, cezaevi yasa ve tüzüklerine göre denetleme yetkisinin cezaevi danışma kurulunca gerek duyulduğu zamanlarda uygulandığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği olarak “iftiraya dayalı haberlerin” her türlü hukuksal mücadelesinin verileceği ifade edilen açıklamada, “basında yer alan ve iddia kelimesi arkasından sıralanan bu ithamlar karşısında tüm bu ithamları yapanların iddialarını kanıtlamaya davet ediyoruz” denildi.

İftira suçunun, failin hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat etmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bu haklar çerçevesinde merkezi cezaevi idaresine bu suçlamaları isnat eden kişileri iddialarını ivedilikle ispat etmek üzere savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını talep ediyoruz.

Şayet böyle bir durum söz konusu ise iddiaların ispat edilmesi için gereken tüm yardım ve kolaylık biz cezaevi çalışanları tarafından gösterilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak herkes hukuk önünde iddiasını ispatla yükümlüdür, eğer bu iddialar ivedilikle ispat yoluna gidilmezse birlik olarak gerekli hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.”