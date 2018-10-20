Kaçak olarak diş doktorluğu yaptığı tespit edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kaçak olarak diş doktorluğu yaptığı tespit edilen İran uyruklu Macit Zoght Tavana önceki gün tespit edilerek tutuklandı. “Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yasasına aykırı harekette bulunma” ve “Muhaceret yasasına aykırı harekette bulunma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tavana, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne kayıt yaptırmadı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Macit Zoght Tavana’nın 18 Ekim 2018 tarihinde Hasan Taçel apartmanında Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine kayıt yaptırmadan yetkisi olmaksızın diş doktorluğu yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının pasaportunda soruşturma yapıldığını ifade eden tahkikat memuru, yapılan soruşturmada oturma izni ile KKTC’de bulunmasına rağmen çalışarak muhaceret yasasına aykırı harekette bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Macit Zoght Tavana’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.