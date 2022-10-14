Kaçmaz: “Paydaşlarla iş birliğini geliştirmek istiyoruz”

KKTC ve Türkiye arasındaki ticareti geliştirme hedefiyle KKTC’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, paydaşları bir araya getirerek iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

ISC’nin de (International Society of Citriculture) Başkanı olan Kaçmaz, Türkiye’de Çukurova’nın turunçgil üretiminin önemli bir merkezi olduğunu, Güzelyurt’un bu anlamda Çukurova’ya benzediğini belirtti.

Kaçmaz yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’deki devlet ve hükümet yetkilileriyle sektör temsilcilerini 6-11 Kasım tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek 14.Uluslararsı Turunçgil kongresine davet ettiklerini de kaydetti

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14/10/2022 16:11