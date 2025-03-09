Kadınlar Sanat ve Şiirle Bir Araya Geldi!

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Lefkara Dergisi ve Damla Derneği iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Seramik sanatçısı Leman Cankat tarafından gerçekleştirilen kadınlara özel seramik workshopu, katılımcılara sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü deneyimleme fırsatı sundu. Workshopun ardından kadınlar, sanatın ve edebiyatın buluşturduğu iftar sofrasında bir araya geldi.

Gecenin en özel anlarından biri ise Şeniz Akşahinler’in şiir dinletisi oldu. Katılımcılar, onun güçlü dizeleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

Sanatın, edebiyatın ve paylaşımın ön planda olduğu bu anlamlı buluşma, kadın dayanışmasını ve yaratıcılığını kutlayan unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı.