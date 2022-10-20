Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ads ads ads ads
20/10/2022

ads
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te meydana gelen sarsıntının derinliği 8,31 kilometre olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

20/10/2022 16:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Türkiye, deprem
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.