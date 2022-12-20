Kamuda örgütlü sendikalardan grev ve eylem uyarısı!

Kamuda örgütlü sendikalar, hükümete çağrıda bulunarak, yapmış oldukları görüşme taleplerine yarın mesai bitimine kadar yanıt verilmediği takdirde, başlatacakları grev ve eylemlerin sorumlusunun hükümet olacağını kaydetti.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve vergi dilimleri ile kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi konuları ile ilgili görüşme taleplerine "bugüne kadar yanıt verilmediği" ifade edildi.

Açıklamada, hükümete yarın mesai bitimine kadar süre tanıdıkları kaydedildi.

Açıklamaya imza atan sendikalar şu şekilde:

“KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR SEN, KAMU-SEN”

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20/12/2022 12:28