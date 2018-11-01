Kanada Kaçak Göçmenleri Sınır Dışı Edecek

Sınırdışı edilecek kişilerin sadece göçmenlik ve sığınma başvuruları reddedilen kişiler değil, yetkililer tarafından ulusal güvenlik açısından tehdit olduğu düşünülen kişileri de kapsayacağı belirtildi.

Sınır Dairesi Sözcüsü, “Kanada yıllardır çok sayıda göçmeni ve sığınmacıyı kabul eden bir ülke ancak ülkemize gelen kişilerden de bizim yasalarımıza ve süreçlerimize uymasını bekliyoruz” dedi.

Hali hazırda sınırdışı edilecek kişi sayısının 18 bin olduğu bunlardan 5300’ünün herhangi bir sığınma ya da benzeri başvurusu dahi bulunmayan kişiler olduğu ifade ediliyor.

Ülkede muhalif muhafazakar kesim, Amerika sınırından ülkeye giren kişilerin sayısının kriz boyutunda olduğunu buna karşın hükümetin konuyu ciddiye alan bir planının olmadığını savunuyorlar. Liberaller de sınır geçişleri konusunun ciddi bir mesele olduğunu söylüyorlar.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Göçmenlik sistemimizi nasıl geliştirebileceğimiz ve ne şekilde hızlı hareket edebileceğimiz konusunda arayış içerisindeyiz. İşler durumda bir göçmenlik sistemine sahip olmak öncelikli konumuz ve yaptığımız herşey bunu temin edebilmek için” dedi.

Kanada’ya göçmen ya da sığınmacı statüsü için başvuran kişilerin çoğunluğu Türkiye, Eritre, Haiti, Nikaragua ve Kolombiya’dan gelenlerden oluşuyor.