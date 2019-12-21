Kanol: Planlandığı şekilde yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eş-Başkanı Kani Kanol, Kıbrıslı Türklerle ilgili TV ve radyo program kayıtları ve Kıbrıslı Rum ressamlara ait tabloların yer alacaği bir sergi düzenlenmesinin planlandığını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de açılışında yer alması öngörülen söz konusu serginin, ara bölgedeki Ledra Palas Hotel salonlarında 31 Ocak- 2 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmasının planlandığını bildirdi.

Kanol’un açıklaması şöyle:

“İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Sayın Nikos Anastasiades’in 26 Şubat 2019 tarihinde yaptıkları ortak açıklama sonrasında, Kıbrıslı Rum ressamlara ait tabloların BM aracılığıyla İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin Rum kanadına, RIK arşivlerinde bulunan Kıbrıslı Türklerle ilgili TV ve radyo program kayıtlarının da eş zamanlı olarak BM aracılığıyla İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin Türk kanadına teslim edilmesi konusunda çalışma başlatmıştı.

3 Eylül 2019 tarihinde sözkonusu tablolar ve arşiv kayıtları BM’ye teslim edilmiş ve alınan ortak kararla bu tabloların ve arşiv kayıtlarının BM organizasyonuyla sergilenmeleri için de çalışma başlatılmıştı.

Bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Komitemiz, liderlerle yapılan istişare sonrasında, hazırlıklar istendiği biçimde yürütülebilir ve yetiştirilebilirse söz konusu serginin ara bölgedeki Ledra Palas Hotel salonlarında 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında yapılmasını planlamıştır.

Her iki liderin de açılışında yer alması öngörülen serginin planlandığı şekilde yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

21/12/2019 16:26