Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti'nden duyarlılık çağrısı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, sahillerimizin deniz kaplumbağaları için büyük önem taşıdığını vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, kaplumbağaların koruma altına alındığı sahillerde gün batımından sonra bulunmanın deniz kaplumbağalarını tehlikeye atacağını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyuna duyurumuzdur,

Bilindiği üzere ülkemiz sahilleri, deniz kaplumbağaları için büyük önem taşımaktadır. Pek çok sahilimiz kaplumbağa koruma alanı olarak koruma altına alınmıştır. Kaplumbağaların ürediği aşağıda belirtilen sahillerde Mayıs-Ekim ayları arasında gün batımından sonra bulunmak, kamp yapmak, ateş yakmak ve benzeri etkinlikler bu muhteşem ve tehlike altındaki canlıları rahatsız edecek; varlıklarını tehlikeye atacaktır. Tüm halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Kaplumbağaların koruma altına alındığı sahiller:

Yalya-Sadrazamköy arasındaki tüm sahiller (Akdeniz Köyü sahilini de içine alır), Karşıyaka/Güzelyalı, Alagadi, Esentepe Halk Plajı (plaja inen yolun doğusundaki sahil), Tatlısu/Mersinlik, Dipkarpaz Ronnas, Ayfilon, Altınkum-Kaleburnu arasındaki tüm sahiller, İskele - Yeniboğaziçi arasındaki tüm sahiller.

Halkımızı bu bölgelerimizde yukarıda belirtilen aktiviteleri gerçekleştirmemeye, yaban hayata karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Özellikle, yukarıda adı geçen sahillerde kamp yapılması ve gece sahilde kalınmasının çok sakıncalı olduğunu hatırlatır, aksi takdirde bu sahillerden görevliler tarafından atılma riskiniz vardır.

Saygılarımızla,

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti

Doğu Akdeniz Üniversitesi