Karakaya: 624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, İsias Otel davasının 4. duruşmasında yaptığı açıklamada, sevdiklerini kaybetmenin tarifsiz acısını bir kez daha dile getirdi. Karakaya, İsias Otel’in yıkımına neden olan ihmallerin bir "cinayet" olduğunu vurgulayarak, "624 gündür evlatlarımızın yokluğuyla kahroluyoruz. Bu dava sadece otel sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır" dedi. Karakaya, kamu görevlilerinin de yargılanması için taleplerini yineleyerek, adalet arayışının asla sona ermeyeceğini belirtti.

Ruşen Karakaya'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Bugün, bir kez daha yüreğimizde tarifsiz bir acıyla, adalet arayışımızın en zorlu duraklarından birinde, 4. duruşmada bir araya geliyoruz. Tam 624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz.

Para hırsı, vicdansızlık ve ihmal ile yapılan otel dedikleri kum yığını İsias yüzünden evlatlarımız yanımızda değil. Biz sevdiklerimizi mezar başında ziyaret etmek zorunda kalmamalıydık! Biz onları kucaklamalıydık, onlara sarılmalıydık. Ama bu hak, bizden çalındı. Ve bunu yapanlar hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak.

Bugün yine Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyiz. Adalet istiyoruz. Göz göre göre işlenen bir cinayettir İsias! Ve bizler bu katillerin en ağır cezayı alması için buradayız. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi: Bu dava yalnızca İsias Otel’in sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır. Bizler, olası kastla yargılama yapılmasını talep ediyoruz ve bu talepten asla geri adım atmayacağız. Kamu görevlilerinin iddianamesinin de bir an önce yazılmasını ve yargılamanın başlamasını istiyoruz!

Şampiyon Meleklerimize, rehberlerimize verdiğimiz sözü tutana kadar, bu adalet arayışı sona ermeyecek. Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir eş bir daha bizim yaşadığımız bu acıyı yaşamamalı. Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir umut ışığıdır.

Hep birlikte, adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.

Sözümüz var: Sonunda Adalet yerini bulacak!