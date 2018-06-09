Karaman, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediyesi Başkanı adayı Birol Karaman seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek ekibini tanıtıyor. Bir yandan yurttaşların sıkıntılarını dinleyerek kentin temel sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerini anlatan Karaman, diğer yandan yarının Girne’si için hedefindeki çağdaş kent projelerinin müjdesini veriyor. Hedeflerinde bir de Doğa Tarihi Müzesi olduğunu belirten Birol Karaman, “Girne aşkına işbaşına” dedi. Karaman ve ekibi dün seçim çalışmaları kapsamında Mete Adanır Caddesi ile Bellapais sokaklarında yurttaşlarla buluştu.

Bellapais’te bildiri dağıtımı sırasında turizm kenti Girne’de müze eksikliği olduğunu söyleyen Bellapaisliler, yurtdışında bu konuya çok önem verildiğini ve Girne’nin de artık bu yönüyle gelişmesi gerektiğini ifade etti. Karaman müze eksikliğinin doğru bir tespit olduğunu ve bu konuda çalışmaları olduğunu açıklayarak, seçim bildirgesi içerisinde nitelikli bilim kültürünün sergilendiği bir doğa tarihi müzesi öngördüklerini bildirdi.

Dünyadaki örnekler incelendi

Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman, “modern biyolojinin temel iskeletinin şekillenmesini sağlayan görüşler, doğayı merak eden gözlemciler sayesinde gelişti. Bu gözlemcilerin gerçekleştirdikleri araştırmalar neticesinde elde ettikleri koleksiyonlarını sergiledikleri yerler ise, doğa tarihi müzeleridir. Biz ekibimizle dünyadaki örnekleri de inceledik. Oxford Üniversitesi, Berlin, Oslo Üniversitesi ve İsveç Doğa Tarihi Müzeleri’nin bu alanda öncü oldukları biliyoruz. En yakınımızda ise Ankara Maden Tetkik ve Arama Doğa Tarihi Müzesi var. Doğa Tarihi Müzesi turizmin incisi olarak anılan Girne’de bir yandan kentin çocuklarına ve yetişkinlerine, öte yandan ise kentimizi ziyaret eden turistlere yeni bir bakış açısı katacak” dedi.