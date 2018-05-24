Karavezirler: Daha yeşil, daha çevreci bir Mesarya

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerle ilgili projeleri paylaşan Karavezirler, bölgeye son 12 yıldır verilen hizmetleri çağdaş belediyecilik anlayışıyla ileriye taşıyacaklarını vurguladı.



Karavezirler, CTP’nin yerel yönetim politikaları kapsamında, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla bölgeyi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yeniden tasarlayacaklarını belirtti.



DAHA YEŞİL BİR MESARYA



CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler, bölgedeki mandıralarla ilgili sorunun göreve gelir gelmez ele alınacağını kaydederek, gerekli çalışmaların hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Kalvanize borularla su alan Gaziköy halkına sağlıklı su ulaştırmak adına boruların değişeceğini ifade eden Karavezirler, çiftçilikle uğraşan köy sakinleri için büyük sorun olan ova yollarının da ivedi şekilde stabilize malzemeyle tamamlanacağını kaydetti.



“Daha yeşil, daha çevreci bir Mesarya” diyen Karavezirler, doğal güzelliklerin korunarak köyün kalkınması için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.