Karpaz Gate Marina, Monako Sürdürülebilir ve Akıllı Marina Buluşması 2023'te “Sürdürülebilir Akıllı Marina” Ödülünü Kazandı

Kuzey Kıbrıs'ın ilk özel ve modern yat limanı olmasının yanında uluslararası standartlardaki tek marinası olan Karpaz Gate Marina, 25 Eylül'de Monako Yat Kulübü'nde düzenlenen, Monako Sürdürülebilir ve Akıllı Marina Buluşması etkinliğindeki “Sürdürülebilir & Akıllı Marina” ünvanına layık görülmesinin gurur ve heyecanını yaşıyor.

Yatırımcı, marina proje destekçileri, marina yöneticileri, tersaneler, startup'lar, üreticiler ve armatörlerin de dahil olduğu yaklaşık 250 sektör paydaşını bir araya getiren bu uluslararası etkinlik, Karpaz Gate Marina'nın 2011 yılında açıldığından bu yana marina tesisinin ve faaliyetlerinin her zaman merkezinde yer alan sürdürülebilirlik ve inovasyona olan bağlılığını sergilemesine katkı sağladı.

Yenilikçiliği, bilgi paylaşımını ve sektördeki sürdürülebilir uygulamaların ilerlemesini teşvik etmek için güçlü bir platform sağlayan “Monako Sürdürülebilir ve Akıllı Marina Buluşması” etkinliği, marina ve denizcilik sektöründeki en etkili oyuncuları da bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olma özelliğini de taşıyor.



"Monaco Sürdürülebilir ve Akıllı Marina Buluşması 2023” Sürdürülebilir Akıllı Marina ödülüne layık görülen Karpaz Gate Marina’nın Genel Direktörü Liza Singer, etkinlikte marina tesisinin sürdürülebilirliğe olan bağlılığı ve bu eşsiz tesisde sıfırdan geliştirilen çevresel sorumluluk ve akıllı marina yönetimi alanındaki vizyon ve yenilikçi girişim uygulamaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Singer bu fırsat ve takdirden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle özetledi;

"Monaco Sürdürülebilir ve Akıllı Marina Buluşması 2023'te Sürdürülebilir Akıllı Marina ödülünü almaktan büyük onur duyuyoruz. Bu başarı, marinamızı geliştirdiğimiz ve işlettiğimiz yıllar boyunca gösterdiğimiz çabaların farklı yönlerini kapsarken yerel çevremiz ve marina sektöründe çevresel yönetim ve yenilikçi çözümlere olan bağlılığımızın altını çizmektedir.

Müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarken, çeşitli faaliyet alanlarımızda 'fark yaratıp’, sürdürülebilir ve çevre dostu bir marina yaratmaya gerçekten inanıyoruz.

Bu vizyonumuzu faaliyetlerimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Sadece kendimiz ve müşterilerimiz için değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ı bir bölge olarak geliştirme, çevresindeki kara ve denizle ilgilenme konusunda tüm toplum için devam eden bağlılığımızı ve gelişimimizi destekleyecek çözümler bulmak için her zaman sürdürülebilir yeniliklerle liderlik etmeye ve engelleri yıkmaya çalışacağız."

Karpaz Gate Marina, ödülü adanın güneyindeki Limasol Marina ile birlikte kazandı. Monako Sürdürülebilir ve Akıllı Marina Buluşması ve ödüller, denizcilik sektöründe sürdürülebilir uygulamaların öneminin ve marina sektörlerinin bu çabalara öncülük etmedeki rolünün bir kanıtı niteliğindedir. Karpaz Gate Marina'nın 'denizin bekçileri' olarak bu ilkelere olan bağlılığı, bu etkinliğin hedefleriyle mükemmel bir uyum göstermekte ve marinanın sürdürülebilir akıllı marina yönetiminde öncü ve lider konumunu daha da sağlamlaştırmaktadır.