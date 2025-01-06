Karpaz’da Av Köpekleri Zehirlendi

Karpaz bölgesinde yaşanan ve avcıların köpeklerinin zehirlenmesiyle sonuçlanan olay, KKTC Avcılık Federasyonu ve doğa severler arasında büyük üzüntü yarattı. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Avcılık Federasyonu, zarar gören tüm avcılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sorumluların adalet önüne çıkarılması için polisle iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı.

KKTC Avcılık Federasyonu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Karpaz'da yaşanan ve avcılarımızın köpeklerinin zehirlenmesiyle sonuçlanan üzücü olay, bizleri derinden üzmüştür. Bu vahim olayda zarar gören tüm avcılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu konuda yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Bölgemizdeki doğal yaşam ve avcılık faaliyetleri için çok önemli olan av köpeklerinin zehirlenmesi, sadece avcı camiamızı değil, tüm doğa severleri derinden etkilemiştir. Bu tip olayların tekrarlanmaması için gereken tüm tedbirleri alacağımızı ve sorumluların bulunup adalet önüne çıkarılması için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

KKTC Avcılık Federasyonu olarak, bu olayın çözülmesi ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımları atmaktayız. Bu doğrultuda polisle iş birliği içerisindeyiz ve olayın her aşamasını yakından takip etmekteyiz. Avcılarımızın bölgede bulduğu zehirler, polis ekiplerine teslim edilmiş ve incelemeler başlatılmıştır. Bu incelemelerin sonucunda, suçluların en kısa sürede tespit edilerek hak ettikleri cezayı almaları için tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı duyururuz."