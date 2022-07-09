Kaşot: Zeytin ve harnup bizim doğal floramızda var

Haber Kıbrıs Özel/Yağmur Düşer

Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot, orman yangınları ile sadece ağaçların yanmadığına bir ekosistemin top yekûn yok olduğunu söyledi. Kaşot, yangın sonrası yanan alana yapılacak dikim çalışmaları özellikle orman arazilerinde, orman amenajmancılarının görevi olduğunu ama orman amenajmancıları ile birlikte çok disiplinliklerden oluşan uzmanlıkların bir araya gelip bunu planlaması gerektiğine dikkat çekti. Yangın sonrası ormanların kendini yenilemesi için yüzyıldan fazla bir süre gerektiğini söyleyen Kaşot, özellikle orman yangınları sonrası bütüncül ele alabilmek için birçok farklı alan uzmanının bir araya gelerek ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot, orman yangının çevreye verdiği zarar ve yangın sonrası ağaçlandırılmanın nasıl yapılması gerektiği hakkında Haber Kıbrıs’nın sorularını yanıtladı.

“Orman yangınları tamamen çevrenin yok olmasına neden olur”

Soru: Orman yangınlarının çevreye verdiği zararlar nedir?

Sadece ağaçlar yanmaz bir ekosistemin top yekûn yok oluşudur. Orman yangınları kirpi, çiçek, böcek , kuş, kerten kele, tiki, mantar ve gözle görmediğimiz mikroorganizmalarda yanar. Bu nedenle orman yangınları tamamen çevrenin yok olmasına neden olur. Bu açıdan çok zararlıdır. Her şeyin yok olmasına neden olur.

Soru: Mersinlik yangını sonrası yanan bölgelere üretim amaçlı zeytin ve harnup ağaçlarının dikilmesi gündemde. Bunun doğal yaşama zararları olur mu?

Yangın sonrası alana yapılacak dikim çalışmaları özellikle orman arazilerinde, orman amenajmancılarının vgörevidir ama orman amenajmancıları ile birlikte çok disiplinliklerden oluşan uzmanlıkların bir araya gelip bunu planlaması gerekir ki bu noktada yangın ekoloğu, biyolog, botanist, orman mühendisi gibi birçok kişinin bir araya gelerek bunu değerlendirmesi ve sürdürülebilir bir şekilde yapması gerekmektedir. Bu nedenle orman amenajmancılarının birlikte çalışacağı bir grupla bunun yapılması gerekmektedir.

“Zeytin ve harnup zaten bizim doğal floramızda var”

Zeytin ve harnup zaten bizim doğal floramızda var tabi buradaki hassas nokta nasıl bir yol izleneceğidir. Burada da ilk etapta yangın ekologlarının devreye girmesidir. Yani disiplinler arası bir ekiple bir araya gelerek ortak akılla , ortak paydada buluşarak faklı uzmanlık alanları dikkate alarak belirleyeceği bir süreç gerekir. Bu sadece tek bir meslek grubunun değil birçok meslek grubunun bir araya gelerek yapacağı bir şeydir. Çünkü artık dünyada bütün çalışmalar disiplinler arası yapılmaktadır.

“Yangın sonrası ormanlar kendini yeniler ancak bu uzun süre gerektirir”

Soru: Yangından sonra orman kendini yeniler mi? Yanan orman arazileri nasıl yeniden ağaçlandırılır? Yangın sonrası ağaçlandırma ne zaman yapılmalıdır?

Yangın sonrası ormanlar kendini yeniler ancak bu uzun süre gerektirir. Yüzyıldan fazla bir zaman gerektirir yok olan ekosistemin tekrardan eski haline dönebilmesi için. Bu bağlamda disiplinler arası uzmanlıkların yer aldığı bir ekiple planlanmalı ve ülkenin flora faunası göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Yanan orman arazileri nasıl yeniden ağaçlandırılır?

Orman alanlarının ağaçlandırılması orman amenajmancılarının görevidir ama burada yangın söz konusu olduğu için bunu bütüncül ele almak gerekir. Bütüncül ele alabilmek içinde birçok farklı alan uzmanının bir araya gelerek ortak hareket etmesi gerekir. Bu şekilde de daha uzun soluklu orman, eko sistem politikaları ortaya kona bilir.

“Bu dönemde ağaç dikimi yapılmaz”

Bu dönemde ağaç dikimi yapılmaz çünkü hava çok sıcaktır. Kurur dikilen fidanlar ve bütün emek boşa gider. Yangın ekologlarına göre belli sürü alanın kendi haline bırakılması gerekir. Bu bağlamda disiplinler arası bir bakış açısı oldukça önemlidir .

“Yangın dolayısı ile orada top yekûn canlılar yok oldu”

Soru: Yangında hayatını kaybeden canlıların doğaya etkisi ne olacak?

Her canlının belli bir popülasyonu vardır. Yangın dolayısı ile canlıların birey sayısı azalır. Ekosistem içinde besin zinciri dediğimiz canlıların birbirleri ile beslendiği ilişkileri gösteren zincirler vardır. Bu zincirlerde sıkıntılar meydana gelebilir. Bazı canlıların sayısı azalır. Onun azalması başka canlıların sayısının artmasına neden olur. Otomatik olarak o zincirin bozulmasına neden olur. Çünkü ekosistem içinde her canlının bir görevi bulunmaktadır. Yangından dolayı orada top yekün canlılar yok oldu. Orası tam anlamıyla cansız durumdadır. Onların yaptığı görevler ortadan kalktı. Bu açıdan hassas davranıp çok ciddi analizler yapılmalıdır.

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09/07/2022 09:40