Minik Eller Türk İşaret Dili Seminerleri ve Eğitimlerine Yönelik Katılım Belgeleri öğrencilere verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında imzalanan Türk İşaret Dili Eğitim İşbirliği protokolü kapsamında, KİKEV tarafından verilen Türk İşaret Dili eğitimleri ve seminerleri devam ediyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu kapsamda düzenlenen Minik Eller Türk İşaret Dili Farkındalık Eğitimleri ve Seminerleri’ne yönelik katılım belgeleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından öğrencilere takdim edildi.

İkişer gurup şeklinde online olarak gerçekleşen eğitimlere 30, seminerlere ise 34 kişi olmak üzere toplam 64 öğrenci katılım gösterdi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu törende yaptığı konuşmada eğitime katılan öğrencileri ve eğitmenleri tebrik ederek, eğitimin ve iletişimin önemine vurgu yaptı.

İçinde bulunulan dönemde eğitimin gerekliliğini ve iletişimin önemini daha iyi anladıklarını belirten Amcaoğlu, “Çocuklarımızın ulaşamayacağı, erişemeyeceği, iletişime geçemeyeceği hiç kimse kalmasın diye çıktığımız bu yolda, KİKEV’in de özverili çalışmalarıyla, farkındalığı yaratıp bu çalışmaları daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız” dedi.

Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak her bir çocuğun birbirine ulaşabilmesini ve iletişim kanallarının açık olmasını sağlamak için gerekenleri harfiyen yerine getireceklerine de dikkat çekerek, Bakanlık olarak gereken ne varsa yapmaya devam edeceklerini ve böylesi adımların en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise konuşmasında Bakanlığın ve KİKEV’in yürüttüğü işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Eğitimde iletişimin önemini bilen bir eğitimci olarak işaret dilinin öğretilerek yaygınlaştırılması ve toplumun her kesiminde kullanılır hale getirilerek bu tür engeli olan vatandaşların iletişim kanallarının açılmasına katkı koymanın görevleri olduğunu belirten Uzun, bu bağlamda KİKEV’in özverili çalışmalarıyla birlikte önemli bir yol kat ettiklerini söyledi.

Ööğretmenler dahil olmak üzere birçok meslek gurubuna eğitimler verildiğini ve çocuklar üzerinde farkındalık yaratılması adına ilk defa ilkokul ve ortaokul öğrencilerine işaret dili eğitimi verildiğini dile getiren Uzun, bakanlık olarak böylesi eğitimlere katkı koymaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru ise, eğitimlere ve seminerlere olan yoğun ilgiden mutlu olduklarını ifade etti.

“Geleceğimiz olan çocuklara sosyal ve toplumsal farkındalığı aşılamak, engelli bireylerin tanıtarak farklı olmadığımızı göstermek hepimizin görevidir” diye konuşan Doğru, ““Çocukların Ellerinin Sesi Sesimiz Olsun” sloganı ile başlattığımız eğitimlerde İşaret Dili ile tanışan çocuklar parmaklarının sesi ile sessiz dünyalara ses vermenin gerekliliğini kavradılar. Yeni bir dil ile tanışarak farkındalıklarını arttırdılar. Evde kapalı kaldığımız dönemde yüzlerindeki tebessümlerini ve mutluluklarını izlemek her şeye değerdi.” dedi.

Doğru, geleceğe güvenle bakan, sosyal ve toplumsal farkındalığı kuvvetli gençler yetiştirmenin herkesin görevi olduğuna dikkat çekerek işaret dilinde doğru iletişimi sağlama noktasındaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Küçük yaşta çocuklara engelliler konusunda eğitim vermek gerektiğine inandığını belirten Doğru, İşaret Dili eğitimlerine ve seminerlerine katılan çocuk ve gençlerin özverili çalışma ve öğrenme isteklerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Türk İşaret Dili Eğitimlerini verme sürecinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın çok önemli destekleri bulunduğuna da işaret eden Doğru, vakfın çalışmalarına desteğini esirgemeyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun’a teşekkürlerini iletti.

‘’Çocukların Ellerinin Sesi Sesimiz Olsun’’ sloganı ile başlatılan Minik Eller Türk İşaret Dili Eğitimleri ve Seminerleri’ne katkı koyan öğrencilere, TİD Eğitmen ve Çevirmenleri Aslı Önay Akçay ve Emrah Soykan’a, KİKEV Mütevelli Heyetine de teşekkür eden Doğru, sözlerine “Engelsiz bir toplum oluşturmak adına yaptığımız çalışmalar devam edecektir” diyerek son verdi.

02/02/2022 13:01