Kavuklu: Habitat Derneği’nin mirasını ortaklarımızla yaşatacağız

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Habitat Derneği’nin 30. yıl dönümü kutlamasında derneğin Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almaktan onur duyduğunu belirtti.

Kavuklu, Habitat Derneği’nin özellikle gençler ve kadınlar için Türk toplumunun gelişimine yönelik sosyal etki odaklı projeler sunduğunu vurguladı ve etkinlikte kurucu başkan Sezai Hazır’ın mirasının saygıyla anıldığını dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklıklar Kurmak” kitabının lansmanı gerçekleştirildi.

Kavuklu açıklamasında, "Habitat Derneği’nin ve Sezai Hazır’ın mirasının yaşatılması için ortaklarımızla daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.