Otomobil elektrik direğine çarptı
08/12/2023
Alayköy’de meydana gelen kazada otomobil elektrik direğine çarptı.
Alayköy’de bugün meydana gelen kazada RL 508 plakalı salon araç sürücüsü, güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından dışarı çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu kazaya methaldar araç sürücüsünün Nacid Yavuz (E-41), olduğu tespit edilerek polise celp edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartıldı ve teminata bağlandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.