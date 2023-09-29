Kaza yaptığı yerden kaçan sürücü tutuklandı!

Gazimağusa İskele ana yolunda trafik kazası meydana geldi. Kaza yerinde durmayıp ayrılan bir sürücü, daha sonra tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece Long Beach çemberi ile Ötüken çemberi arasındaki çift şeritli yolda, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki meçhul plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada arkasından sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Doğan Ayçiçek (E-27) yönetimindeki EE 582 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle EE 582 plakalı araç savrularak, sağ yan kısmı ile orta refüjdeki beton bariyerlere çarpıp sürüklenerek durdu. Meçhul plakalı araç sürücüsü ise isim ve adres vermeden kaza yerinde durmayıp ayrıldı. Kaza sonucu yaralanan EE 582 plakalı araç sürücüsü Doğan Ayçiçek, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar meçhul plakalı aracın PD 883 plakalı kamyon araç olduğu ve kaza anındaki sürücüsünün ise Waqar Mehdi (E-31) olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.