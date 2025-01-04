Kerem Bürsin: Aşırı demode bir aşığım

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Kerem Bürsin oldu.

Son olarak Şımarık adlı filmde Bürsin birlikte rol alan Taylan "Ben çok sevdim iyi de vakit geçirdik. Sen nasıl buldun?" diye sordu.



Bürsin "Çok hoştu. Gençlere yönelik bir şey olması da beni çok heyecanlandırıyor. Eğlenceli ve tadında oldu" yanıtını verdi.

"AŞIRI DEMODE BİR AŞIĞIM"

Taylan'ın "Demode bir aşık mısın?" sorusuna ise Kerem Bürsin şu yanıtı verdi:

Bürsin, "Çok demodeyim. Aşırı. Yanlış anlaşılacak derece demode bir aşığım. Tembel. Mektup yazmışım filan. Salonun ortasında piknik yapmaya çalışan falan öyle saçma şeyler..." yanıtını verdi.

"AŞK TÜKETİLMİŞ BİR KELİME OLDU"

Kerem Bürsin aşkla ilgili "Gerçekten aşık olmak için şanslı bir insan olman lazım. Bu kadar şansa bir şey olmasa bence dünya bu konuda bu kadar başarısız olmazdı. O kadar tüketilmiş bir kelime ve kavram oldu ki aşk. Aşk önemli bir şey. Aşkı satın atabileceğin bir ürün haline getirdik. Ama öyle değil" ifadelerini kullandı.

BÜRSİN'İ TÜRKİYE'YE DÖNDÜREN ÖLÜM

Kerem Bürsin birlikte büyüdüğü arkadaşının ölümü hakkında "Arkadaşımın ölümü Türkiye'ye gelme sebebim oldu. Askere gitmem lazımdı. Gitmek istedim. Ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Kimseyi tanımıyordum, dili doğru düzgün konuşamıyordum. Kaybolmak istedim" dedi.

"GÜNLÜK YAZMAYA GENÇ YAŞIMDA BAŞLADIM"

Yazmaya nasıl başladığını anlatan Bürsin "Hep bir defterim vardı. Lisede başlamışımdır, romantik bir şey olarak görüyordum. Genç yaşta başladı böyle deftere yazmak ama hikaye değil, günlük. Hikayeler, senaryolar üniversitede başladı benim için. Bir film okuluna gittim" ifadelerini kullandı.