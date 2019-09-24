Keşfedenler Bir Bir Ölmüştü!

Sennedjem, Antik Mısır döneminde yaşamış oldukça yetenekli bir işçi ve Mısırlı üst düzey bir yetkiliydi. Sennedjem ölümünün ardından ailesi ile birlikte Mısır'da günümüzde Deir Al-Medina olarak bilinen Set Maat köyünde defnedildi. Mısır Firavunu I. Seti ve II. Ramses döneminde Antik Mısır hanedanına hizmet ettiği düşünülen Sennedjem'in günümüzden 3 bin 400 yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Yetenekli bir işçi olan Sennedjem Antik Mısır Hanedanının lahitlerini yapan kişilerden birisi olarak da biliniyor. Sennedjem'in lahiti 1886 yılında bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda keşfedildi. Sennedjem'in eşi Lyneferti, 20 akrabası, yatağı ve taburesi ile birlikte defnedildiği tespit edildi. Sennedjem'in ve eşinin lahiti geçtiğimiz günlerde restorasyon işlemleri için Mısır'da Ulusal Medeniyet Müzesi'ne kaldırıldı. Sennedjem'in ve eşinin lahitlerinin gün yüzüne çıkarılması Firavunların Laneti tartışmalarını da beraberinde getirdi. Firavunların Laneti adı verilen efsanenin, Antik Mısır'da yaşamış bir firavunun ya da önemli bir kişinin rahatsız edilmesi sebebiyle ortaya çıktığına inanılıyor. Firavunların Laneti'ne göre Antik Mısır dönemine ait bir mumyayı açan kişi, gizemli ve antik bir lanet tarafından etkileniyor. Firavunların Laneti inancı daha çok Firavun Tutankamon ile ilişkilendiriliyor. Mısır firavunu Tutankamon'un lahiti 1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedildi, 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi. Daha sonra Mısır'daki Kahire Müzesi'ne taşınan lahiti ilk kez açan 22 arkeoloğun birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı. Çok sayıda kişi ölenlerin lanete kurban gittiğini ve lahitin aslında hiç açılmaması gerektiğini söylese de Tutankamon'un lahiti ve hazineleri arkeoloji tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

24/09/2019 14:12