KHYD: İlaca erişim aksatılmadan sağlanmalı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, ülkede yılda 700’ün üzerinde yeni kanser vakasının tespit edildiğini, ilaçlara erişim zorlaştıkça, ilaçların gününde alınması aksadıkça hastanın güven ve moralinin yitirilmesiyle iyileşmesinin riske atıldığını belirtti. Dernek, hastaların moralli tedavi olabilmesi için ilaca erişimin aksatılmadan sağlanmasını talep etti.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tam üyesi olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, UICC’nin temasının bu yıl "eşitlik" olduğunu kaydetti.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail'in açıklamasına göre, UICC geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tedavilerde zengin ve fakir ülkeler arasındaki ilaca erişim, erken teşhis, erken tedaviye başlamak, gibi uçurum denecek kadar var olan farkın kapatılması temasını eşitlik talebiyle bu yıl da sürdürüyor

Ülkede yılda 700'ün üzerinde yeni vakanın tespit edildiği kanser hastalarının teşhis aldığı anda kendisiyle birlikte tüm sevdiklerinin de büyük bir panik ve travma yaşadığına işaret eden Kocaismail, hastaların etraflarına baktıklarında o güne kadar ilgilenmedikleri kanserden birçok insanın tedavi olup iyileştiği örneklerini fark ederek tedaviye güven ve moral ile sarıldığını ancak ilaçlara erişim zorlaştıkça, ilaçların gününde alınması aksadıkça, hastanın güven ve moralinin yitirilmesiyle iyileşmesinin riske atıldığını belirtti.

Kocaismail, artık buna son verilmesi ve hastaların moralli tedavi olabilmesi için ilaca erişimin aksatılmadan sağlanmasını talep etti.

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün dünyada ölüm nedenlerinin ikinci sırada, KKTC'de ise uzun yıllar geç teşhisler nedeniyle birinci sırada olan kansere dikkat çekme günü olduğunu belirten Raziye Kocaismail, “Ülkemizdeki kanser hastalarının tedavisi, toplumun kanser konusunda bilinçlenmesi, risk faktörlerinin önlenmesi, erken tanı ve koruma konusunda nerde olduğumuza dair karnemizi gözden geçirme, yol haritamızı belirleme, sorunlara bir göz atma ve doğruları talep etme şansı veren geleceğimizin sağlığı açısından hepimizin ilgilenmesi gereken bir gündür” dedi.

Kocaismail, Dünya Kanser Günü'nün amaçlarının, araştırmaları desteklemek, erken teşhisle kanserin önüne geçmek, hastaların gittiği merkezleri iyileştirmek, farkındalık yaratarak tüm toplumu kanser konusunda ilerleme kaydetmeyi sağlamak olduğunu kaydetti.

“Dünyada olduğu gibi bugün ülkemizde de pandemi sonrası kanser konusu ve kanser hastaları geri planda kalmışlardır. En gelişmiş ülkelerde bile kendi ülkemizde olduğu gibi ilaç sıkıntıları, olmuştur ancak fakir ülkelerde ilaca ve tedaviye geç erişim nedeniyle hastaların yüzde 65’i kaybedilmiştir" diyen Kocaismail, KKTC’de hasta sorunları, doktor- hasta ilişkileri ve küçük ülke oluşundan daha yakından takip edilebildiğini ancak devlet ve hükümet yetkililerinden, kanser hastası olarak mücadele verenlerin nasıl etkilendiğine kulak asmalarını istedi.

Küçük dokunuşlarla hastaların yüzünü güldürecek iyileştirmelerin mümkün olacağına vurgu yapan Kocaismail, hastalara geçmişte olduğu kadar maddi yardım yapamadıklarını ancak yapılacak iyileştirmeleri madde madde Sağlık Bakanı'na sunacaklarını belirtti

Kocaismail, Dünya Kanser Günü nedeniyle derneğin hasta ve sağlıklı bireylerin ulaşarak yararlanacağı bir internet sitesi oluşturduklarını da açıklayarak herkesi bu sayfayı paylaşmaya davet etti.

Kocaismail, erken teşhis hayat kurtarıyorsa bunun bir slogan olarak kalmaması, devlet politikası olması gerektiğini vurguladı.