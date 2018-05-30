Kıbrıs Genç TV, 21'inci yılını kutluyor

Kıbrıs Genç TV, yarın akşam 21. kuruluş yılını Elexus Hotel’de düzenlenecek geceyle kutlayacak.

Kıbrıs Genç TV’den yapılan yazılı açıklamada, geceye Türkiye ve KKTC’den de birçok sanatçının katılacağı bildirildi.

Saat 20.00’deki kokteylin ardından 21.00’de başlayacak gala gecesi, Kıbrıs Genç TV’den ilk kez HD olarak yayınlanacak.

“Arif V216” filminin oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Seda Bakan, Can Yılmaz, ile oyuncular Meryem Üzerli ve Oktay Kaynarca da Genç TV’nin gecesine katılarak başarı ödülü alacak.

Ayrıca TRT’nin eski spikerlerinden Bülent Özveren, FOX TV’nin CEO’su Kıbrıslı Cenk Soner, modacı Raşit Bağzıbağlı, Türkiye’nin sanat ve spor yıldızlarının hocası olarak yılın adamı olan Sami Hamidi gecenin diğer ödül alacak isimleri olacak.

Müzikte ise Kıbrıs’ın iki başarılı genci Derviş ve Çağıl İşgüzar ve gecenin sonunda ise Gülşen yılın müzik ödülünü alacak.

Türkiye’den ayrıca Perran Kutman, Tarık Ünlüoğlu, Gülenay Kalkan, organizatör Erkan Özerman ve Kıbrıslı sanatçılar Ziynet Sali ile Osman Alkaş da geceye konuk olarak katılacak.