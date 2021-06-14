Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hole Lute adaya geliyor.

Haber Kıbrıs Özel

22 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Lute 20 Haziran’da adaya gelecek. Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Lute, 3 günlük temasları çerçevesinde hem Cumhurbaşkanı Tatar hem de Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile Kıbrıs sorunu konusunda son gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu ziyaret sırasında Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de ortaya koyduğu 6 maddelik ilkeleri çerçevesindeki görüşünü tekrar etmesi ve müzakerelerin başlayabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabulünün neden gerekli olduğunu anlatması bekleniyor. Bu ziyaret, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5+1 toplantılarının ardından ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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14/06/2021 15:21