Kıbrıs Türk müziğinin öncüsü…

Gülten Özyakup SEZGİN

Lefkoşa doğumlu Jale Derviş, Hakim Mehmet Derviş’in kızıdır. Ülkemizde “piyano ve müzik hocalarının hocası” olarak anılan Derviş, çok sesli, çağdaş klasik müziğin toplum içinde yayılması ve sevilmesine büyük katkılarıyla tanınıyor.

Derviş, 9 yaşında Lefkoşa’daki St. Joseph Fransız Okulu’na girdi ve ilk piyano derslerini de o yıllarda Bayan Agathi adındaki müzik ve piyano hocasından aldı. Altı yıl bu okulda öğrenim gören Derviş, müzik yeteneğiyle daha o yıllarda dikkatleri üzerine topladı.

O dönemde henüz çocuk olan Jale Derviş, annesi, babası ve ağabeyi merhum hakim Vedat Derviş Bey ile gemi yolculuğuna çıkar… İlk durak İstanbul’dur... Burada üç gün kaldıktan sonra yine gemiyle Napoli’ye giden Derviş, ailesiyle Paris'e gider ve trenle Londra’ya ulaşır.

Ağabeyi Vedat Bey hukuk öğrenimine başlarken, Jale Derviş de bir yıl Londra’da kalıp lisan öğrenir.

Derviş, İngiltere’de Milton Private School'a girer ve müzik aşkı burada başlar. Jale Derviş’in babası Hakim Derviş Bey, zengin bir adam değildi. Bu gün olduğu gibi o yıllarda da İngiltere’de yüksek öğrenim büyük paralar gerektiriyordu.

Jale Derviş’in hocaları ondaki müzik yeteneğini görüp, babasından okula iki yıl daha devam etmesini istedi. Derviş, hem küçük sınıflara ders veriyor, maaş alıyor hem de kendi yüksek öğrenimini tamamlamak için büyük gayret sarf ediyordu.

İngiltere’de yüksek öğrenim gördüğü yıllarda Kıbrıs’a hiç gelmeyen Derviş ve ağabeyini, anne ve babası ancak iki yıldan sonra ziyaret etmişlerdi.

Derviş, Kıbrıs’a döndükten sonra ciddi çalışmalara başladı... Piyano resitalleri veren Derviş, British Council’ın düzenlediği bir konsere katıldı, özel piyano dersleri vermeye başladı ve öğretmenlik yaptı.

Jale Derviş, Mehmet Ratip Şevket beyle evlendi. Kızı Sümer ve oğlu Arman da tıpkı anneleri gibi müziğin içinde doğmuşlardı. Kızı Sümer, müzik öğretmenliği mesleğini seçti. Jale Derviş’in oğlu ise piyanist besteci olarak çalışmalarını sürdürmeye başladı.

1946’da Victoria Kız Lisesi olarak bilinen okulda öğretmenliğe başlayan Derviş, emekli olduğu 1973 yılına kadar bu okulda kaldı.

Bu öğretmenlik yıllarında Jale Derviş, müzik alanında adeta devrim yaptı. Çok sesli klasik çağdaş müziği ilk olarak öğrencilerine daha sonra da topluma aşılayan Derviş, klasik müziği sevdirdi.

Jale Derviş, koro çalışmalarında da büyük atılımlar yaparak tüm Kıbrıs’ın beğenisini kazandı. 1950’li yılların sonlarına doğru gerçekleştirilen koro çalışmalarında kız ve erkek lisesinden karma koro oluşturan Derviş, besteci Kemal Gündüz’ün Namık Kemal kantatını (çok sesli) sahneye koydu.

Derviş’in tüm öğrencilerinin katıldığı, her yıl düzenlenen konserler çok sevilen tatlı anılarla dopdolu bir sanat olayı olarak Kıbrıs Türk toplumunun müzik tarihi içinde önemli bir yer aldı.

Jale Derviş, 3 Mayıs 2012’de 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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01/12/2022 18:17