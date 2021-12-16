Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı: 30,7 milyon Euro

Avrupa Birliği Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 30,7 milyon Euro bütçeli yeni Yıllık Eylem Programını kabul ediyor.

Yıllık Eylem Programı’na göre; geniş kapsamlı AB desteğinin bir parçası olarak, Kıbrıslı Türk üreticilerin Halloumi/Hellim paketinden faydalanmasına yardımcı olmak için özel önlemler planlandı. Yapılan yazılı açıklamada “Bu önlemler, ilgili AB standartlarına uygunluğu gerektiriyor. Yardım Programı dahilindeki bu destek kapsamında, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması, AB ile uyumlu bir hayvan tanımlama ve kayıt sisteminin geliştirilmesi ve böylelikle ada çapında bir çözümün elde edilmesi yer almaktadır” denildi. Program ayrıca, Avrupa Yeşil Düzeni’nde yer alan öncelikler doğrultusunda yeşil altyapı ve çevre için sağlanan desteğin devamını da içeriyor.

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Yardım Programımız, Kıbrıs halkına çok somut faydalar sağladığını sürekli olarak kanıtlamıştır. Yeni Eylem Programında yer alan projeler, Kıbrıslı Türk üreticilerin bu yılın Nisan ayında kabul edilen Halloumi/Hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) paketinden yararlanabilmeleri için önemli yardımlar da dahil olmak üzere ekonomik kalkınmayı, uzlaşıyı ve güven artırıcı önlemleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Mevcut siyasi duruma rağmen program her zamanki gibi güncelliğini korumakta ve biz de adada kapsamlı çözüme yönelik desteğimizdeki kararlılığımızı sürdürmekteyiz"

Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne katkılar

Program, Kıbrıs’ta güven artırıcı önlemleri desteklemek amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ve Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne önemli seviyede finansman sağlamaya devam edecek. İki toplumlu Teknik Komitelere daha fazla destek sunularak faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine destek olunacak. Ayrıca, sivil topluma yönelik devam eden destekler, ada genelinde STÖ’ler arasındaki iş birliğini geliştirmeye yardımcı olacak. Yapılan açıklamada “Böylelikle, iki toplumlu faaliyetlerin daha fazla düzenlenmesine ilham kaynağı olacak ve dolayısıyla kapsamlı çözüme yönelik sürece katkıda bulunacaktır” denildi.

Program, Kıbrıs Türk toplumunda AB’nin bilgi ve iletişim faaliyetlerinin devamını da sağlayacak. Son olarak, burs programı, College of Europe da dahil olmak üzere, genç Kıbrıslı Türklerin AB Üye Devletlerinde akademik ve mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlayacak.

https://cyprus.representation.ec.europa.eu/

Kaynak: Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı: 30,7 milyon Euro

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16/12/2021 15:11