Kıbrıs’ın Anlatılmamış Öyküsü 'Gol Atan Cepheye' Belgeseliyle Ekrana Gelecek

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun rolü, "Gol Atan Cepheye" programıyla TRT Belgesel’de ekranlara gelecek. “Gol Atan Cepheye” belgeseli ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de, TRT Belgesel’de yer alacak.

TRT Belgesel, Kıbrıs Türklerinin haklı davasına ve varoluş mücadelesine dair iz bırakacak bir belgesel serisini ekranlara taşıyor. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda futbolun rolü, bu belgeselde ele alınıyor. Yakın tarihe yön veren bir futbol hikayesi “Gol Atan Cepheye”, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Futbol sahalarından cepheye uzanan savaşın öyküsü ekranlara gelecek

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı olan 2024’te ekrana gelecek 6 bölümlük belgesel serisi “Gol Atan Cepheye”, Ada’daki Türklerin topraklarını korumak ve haklı davalarını savunmak adına 1950’li yıllardan itibaren verdikleri mücadeleye, Rum işgali ve EOKA terörüne karşı örgütlenen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın futbol sahalarından cepheye uzanan mücadelesine odaklanıyor.

Araştırmacı ve Akademisyen Erdal Hoş’un anlatımıyla çekilen belgeselde, Kıbrıs Türk futbolunun şampiyon takımı Çetinkaya Spor ve çevresinde şekillenen direniş hareketi, TMT’nin gizli istihbarat faaliyetleri, çarpıcı olaylar, tanıklıklar, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün liderlik rolleri ile Türkiye’nin verdiği destekler de ele alınıyor.

Yapımcılığını Volkan Kara’nın, yönetmenliğini ise Ömer Çapoğlu üstlendiği “Gol Atan Cepheye”, ilk bölümü “Başlama Vuruşu: Taksim” ile yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel’de yer alacak.