Kıbrıs'ın dört bir yanından LGBTQI+ bireyler güçlerini birleştirdi

Kıbrıs'ın dört bir yanından LGBTQI+ bireylerin, 18 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa'da hakları için toplanıp, yürüyeceği bildirildi.

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16/06/2022

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Kıbrıs'ın dört bir yanından LGBTQI+ bireyler güçlerini birleştirdi

Kıbrıs'ın dört bir yanından LGBTQI+ bireylerin, 18 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa'da hakları için toplanıp, yürüyeceği bildirildi.

Kıbrıs'ta ilk kez, adanın dört bir yanındaki LGBTQI+ örgütleri ve toplulukları bir araya gelecek ve “Onur Yürüyüşü İle Birleştik” sloganıyla toplumlararası, kendi kendini örgütleyen, kendi kendini finanse eden, tabandan gelen bir “Onur Yürüyüşü” için güçlerini birleştirecek.

Bu etkinliğin Kuir Kollektif Kıbrıs, Kuir Kıbrıs Derneği, LGBT PILIPINAS, LGBT Afrika ve Kıbrıs Üniversitesi LGBTQIA+ ve müttefikleri ‘Öğrenci Kulübü’ tarafından ortak olarak düzenlendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Birlikte, birbirimizin sesini güçlendirmek ve çeşitliliğimizi kutlamak için Kıbrıs'taki kuirler, topluluklar ve kuruluşlar arasında bir dayanışma platformu oluşturuyoruz” denildi.

16/06/2022 15:16
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