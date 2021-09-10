Kickboks Federasyonu Tarafından Üç Şampiyona Bir Arada Yapılıyor  

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde düzenlenecek 2021 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları, 13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası ve 1.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 26 Eylül 2021 tarihinde, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda yapılıyor.

2021 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları, 13.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası ve 1.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası olmak üzere, ayni gün üç Şampiyonanın bir arada yapılacağı organizasyonda, ilk defa MMA (Mixed Martial Arts) spor dalında MMA Grapling ve MMA Light disiplininde yarışmalar da yapılacak.

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10/09/2021 12:41