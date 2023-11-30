Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursunda başarılı olanlar açıklandı

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30/11/2023

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Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursunda başarılı olanlar açıklandı


     Federasyonun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursu, 06-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

   Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Antrenörü Ali KALE ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Ekrem BULUT tarafından verilen kurs sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan 5 antrenörün isimleri şöyle;

S/NO

ADI

SOYADI

DERCESİ

01

Hakan

Dinler

I. Kademe

02

Mustafa Ömer

Bakış

I. Kademe

03

Mustafa

Uzunlar

II. Kademe

04

Duhan Ali

Khakparaghi

II. Kademe

05

İsmail Hakkı

Çebi

II. Kademe

 

30/11/2023 10:01
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TAGS: Kickboks, Özel, Antrenör, Eğitim, Kursu, başarı
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