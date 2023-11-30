Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursunda başarılı olanlar açıklandı
30/11/2023
Federasyonun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursu, 06-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Antrenörü Ali KALE ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Ekrem BULUT tarafından verilen kurs sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan 5 antrenörün isimleri şöyle;
|
S/NO
|
ADI
|
SOYADI
|
DERCESİ
|
01
|
Hakan
|
Dinler
|
I. Kademe
|
02
|
Mustafa Ömer
|
Bakış
|
I. Kademe
|
03
|
Mustafa
|
Uzunlar
|
II. Kademe
|
04
|
Duhan Ali
|
Khakparaghi
|
II. Kademe
|
05
|
İsmail Hakkı
|
Çebi
|
II. Kademe