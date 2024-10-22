Kılıçarslan’da Kazı Çalışmasında Toprak Kayması: 22 Yaşındaki Kişi Yaralandı

Kılıçarslan’da bugün saat 11:45’te su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazılan çukurda çalışmakta olan 22 yaşındaki işçi Hrıdoy Chandra Paul yaralandı.

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22/10/2024

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Kılıçarslan’da Kazı Çalışmasında Toprak Kayması: 22 Yaşındaki Kişi Yaralandı

Kılıçarslan köyünde, su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, toprak kayması sonucu ayakları toprak altında kalan bir işçi, yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.45’te meydana geldi.

Su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, kazılan çukur içinde çalışan 22 yaşındaki Hridoy Chandra Paul’un, üzerine toprak kayması sonucu ayakları toprak altında kaldı.

İhbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler tarafından kurtarılan Paul, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

22/10/2024 14:32
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TAGS: haber, kıbrıs
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