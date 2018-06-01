Kim ile Putin bu yıl bir araya gelecek

KCNA’nın haberine göre, RusyaDışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore lideri Kim Jong un arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, Putin ile Kim’in bir araya gelmesi için anlaşmaya varıldı.

Haberde “Görüşme sırasında taraflar üst düzey ziyaretlerin, farklı alanlarla işbirliği ve fikir alışverişinin arttırılması, özellikle de Kuzey Kore ve Rusya lideri arasında, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70. yıldönümü onuruna bu yıl görüşme gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret için gittiği Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Paekhwawon Devlet Konukevi'nde bir araya gelmişti. Lavrov, Kim ile görüşen ilk Rusya vatandaşı olmuştu.