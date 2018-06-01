Kim ile Putin bu yıl bir araya gelecek
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Rusya ve Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 70. yüzyılı onuruna bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında görüşme gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını aktardı.
01/06/2018
KCNA’nın haberine göre, RusyaDışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore lideri Kim Jong un arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, Putin ile Kim’in bir araya gelmesi için anlaşmaya varıldı.
Haberde “Görüşme sırasında taraflar üst düzey ziyaretlerin, farklı alanlarla işbirliği ve fikir alışverişinin arttırılması, özellikle de Kuzey Kore ve Rusya lideri arasında, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70. yıldönümü onuruna bu yıl görüşme gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret için gittiği Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Paekhwawon Devlet Konukevi'nde bir araya gelmişti. Lavrov, Kim ile görüşen ilk Rusya vatandaşı olmuştu.