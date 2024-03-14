Kimlik Sahteciliği Yapan Kaçak Zanlı Tutuklandı

Ülkede uzun süre kaçak yaşam süren Cemil Güzel, trafik kontrolleri esnasında kendisini başka bir şahıs olarak tanıttı. Yalanı ortaya çıkan zanlı tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Tekin olguları aktardı. Polis, zanlının 13 Mart 2024 tarihinde saat 11.40 raddelerinde Gönyeli'de EF 060 plakalı araç ile seyir halinde olduğu bir sırada Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğinde görevli polis ekiplerince tespit edildiğini söyledi. Polis, rutin trafik kontrolü için durdurulan zanlının ehliyeti olmadığı için kendisini Yılmaz Aladağ olarak tanıtarak, başkasının kimliğine büründüğünü ifade etti. Polis, akabinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren bin 861 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının EF 060 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz kullanıldığının da belirlendiğini ifade etti. Polis, zanlıyla ilgili ikisi trafik polisi 3 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ve aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)