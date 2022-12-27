Kira ücreti ödemek için aldığı parayı çaldı

Girne’de 6 aylık kira ücretini ödemek için emanet olarak aldığı parayı çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.B.(E-38), kasım ayı içerisinde, Girne’de bulunan bir ikametgahın altı aylık kira ücretini ödemek için başka bir şahıstan emanet olarak aldığı 127 bin 46 TL nakit parayı, kira ücretini ödemeyip, çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.B.(E-38) tespit edilerek, tutuklandı.

-Lefkoşa’da hırsızlık… 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren üç ayrı konfeksiyon ve bir cep telefonu aksesuarı satışı yapan mağazalardan, toplam 6 bin 486 TL değerinde muhtelif giyim ürünleri ve cep telefonu aksesuarı çalındı.

Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.G.(E-22) ve I.B.(E-20) tespit edilerek, tutuklandı.

-Markette hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Girne’de dün akşam, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde müşteri olarak bulunan O.M.M.S.(K-26), marketten toplam 2 bin 026,07 TL değerindeki muhtelif eşyaları çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, O.M.M.S. tespit edilerek, tutuklandı.

-Markette hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir market içerisinde, dün müşteri olarak bulunan N.B.(K-44), marketten toplam 1216,57 TL değerindeki muhtelif eşyaları çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.B. tespit edilerek, tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2022 11:43