Kırboğa, Dipkarpaz Yenierenköy Belediyesi'ne aday olduğunu açıkladı

Nurullah Kırboğa, Dipkarpaz Yenierenköy Belediyesi'ne bağımsız aday olduğunu açıkladı.Kırboğa, partisinin aday olmak istemeyen birini aday göstermesine sitem etti. Nurulah Kırboğa " Bu yolda ben değil biz duygusu ile yola çıkıyoruz. Belediyemize ve bölge halkına gerekli hizmetleri hiçbir ayrımcılık yapmadan vereceğime şahsım adına söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Nurullah Kırboğa'nın açıklaması şöyle:

Uzun zamandır her yerde yaşanan zor şartlarn bölgemizi de olumsuz yönde etkilemesi bizi daha fazla düşündürerek bölge belediyesine fayda sağlayacak bazı projeler üzerinde çalışmalar yapmamı sağladı. Uzun zamandır hem Türkiye hem de KKTC’de görüşmeler yaparak hazırlandığım bu yolda değerli partim tarafımdan beklenmedik bir şekilde aday olmak istemeyen birinin zorla aday gösterilmesi bizleri üzmüştür. Dipkarpaz Yenierenköy Belediyesine bağımsız aday olarak devam etme kararımız siz değerli bölge halkıyla paylaşmak isterim. Bu yolda ben değil biz duygusu ile yola çıkıyoruz. Belediyemize ve bölge halkına gerekli hizmetleri hiçbir ayrımcılık yapmadan vereceğime şahsım adına söz veriyorum.

Nurullah Kırboğa

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13/11/2022 10:25