Kızıldemir hayata tutunamadı

Bafra'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan İsmail Kızıldemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bafra'da Zafer İnşaat isimli şirket tarafından yapımı devam etmekte olan Concorde isimli otelde, taşeron bir firmada çalışan 52 yaşındaki İsmail Kızıldemir, konferans salonunun sahne balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4.20 metre yükseklikten parke zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Kızıldemir kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne oradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmişti. İsmail Kızıldemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.